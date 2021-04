La notizia è arrivata a poche ore dall’importante sfida casalinga contro la Roma: Gaston Pereiro è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato il Cagliari con un breve comunicato stampa. "Secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato subito isolato – scrive il club -. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario: il club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti".

Nainggolan assente per squalifica

I rossoblù hanno la necessità di fare punti per avvicinare Benevento e Torino e sperare ancora nella salvezza. Di fronte c’è una Roma che sarà impegnata giovedì nella semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United a Old Trafford. "Sarebbe bello se venisse qui a fare una gita – ha detto poche ore prima Leonardo Semplici in conferenza stampa -, ma, a parte gli scherzi, non sarà così -. Non abbiamo niente da perdere, possiamo fare la nostra partita, dipende da noi. Magari mettendoci lo spirito di sacrificio e la grinta delle ultime vittorie. Possiamo giocarcela con la nostra qualità anche schierando una squadra più offensiva. Ormai da qui alla fine bisogna sempre pensare a vincere". Per la sostituzione di Nainggolan, una delle ipotesi potrebbe essere quella di dirottare Nandez al centro, ma il tecnico non si sbilancia: "Lo vedo bene in tutti i ruoli, per me va meglio come esterno. Ma ora valuteremo come impiegarlo".