Benevento-Udinese, dove vedere la partita in tv

Tre punti importanti in chiave salvezza quelli in palio al Vigorito tra Benevento e Udinese nella gara che aprirà la domenica della 33^ giornata di Serie A. La squadra allenata da Filippo Inzaghi occupa la quartultima posizione in classifica a quota 31 punti, tre in più rispetto al Cagliari terzultimo; l’Udinese, invece, ha ottenuto fino a questo momento 36 punti. Un pareggio al Ferraris contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato per il Benevento, ko interno contro il Cagliari invece per i bianconeri.