Dopo aver giocato 37 minuti nelle ultime due partite, il croato sarà titolare nell’importante scontro diretto per un posto in Champions League contro la Lazio all’Olimpico. Vincere significherebbe avvicinarsi al traguardo riducendo le possibilità di una diretta concorrente per lo stesso obiettivo. Intanto diversi tifosi si sono ritrovati a Milanello per caricare la squadra, tra cori e striscioni, prima della partenza per Roma

Il match vale una stagione. Davanti ci sono: una diretta avversaria per un posto in Champions League (la Lazio) e un obiettivo che manca dal 2013/2014. E il Milan parte per Roma abbracciata dai suoi tifosi. Dalla sua parte Stefano Pioli ritrova titolare Mario Mandzukic: è la prima volta in campionato. Aveva giocato dal 1’ soltanto a Belgrado in Europa League contro la Stella Rossa (il 18 febbraio) e si era infortunato. Il croato si prende il centro dell’attacco dopo aver giocato 37 minuti nelle ultime due partite. Poi c’è un'altra notizia: in formazione oggi è stato provato Theo Hernandez. Non si allenava con la squadra da giorni per un problema muscolare, è stato convocato. Deciderà lui se giocare poche ore prima della partita: se non se la sentirà è pronto Dalot. Dopo aver saltato l’allenamento di sabato è recuperato anche Tomori che giocherà al centro della difesa accanto a Kjaer. Terza esclusione per scelta tecnica per Romagnoli. Il capitano sarà ancora Donnarumma.

Milan (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli