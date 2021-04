La 33^ giornata del campionato di Serie A si chiude con la sfida 'Champions' dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Formazione tipo per S. Inzaghi con Correa e Immobile in attacco e Luis Alberto a sostegno. Pioli manda in campo dal 1' Mandzukic con Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD