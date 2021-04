L'attaccante dell'Udinese è stato operato a Villa Stuart per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è perfettamente riuscito, ma Nestorovski dovrà rinunciare agli Europei con la Macedonia del Nord, alla prima storica qualificazione: "Ci tenevo tantissimo, ma tornerò più forte di prima. La strada è dura ma io sono pronto", il suo messaggio Condividi:

Ilija Nestorovski dovrà rinunciare al sogno di giocare i prossimi Europei, ai quali la sua Macedonia del Nord si era qualificata per la prima volta nella storia. L'attaccante dell'Udinese è infatti stato sottoposto ad un intervento chirurgico per un grave infortunio occorsogli in allenamento. L'ex Palermo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà quindi rimanere a lungo lontano dai campi, dicendo addio allo storico appuntamento della prossima estate.

Il report medico dell'Udinese vedi anche Cosa succede in Serie A in caso di parità di punti Nestorovski è stato operato a Villa Stuart e l'intervento è perfettamente riuscito, come comunicato dall'Udinese attraverso questo report medico apparso sui propri canali ufficiali: "Udinese Calcio - si legge - comunica che Ilija Nestorovski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo".