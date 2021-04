Napoli, riflessioni in corso per il dopo Gattuso

Riflessioni in corso in casa Napoli per il futuro della panchina. E' molto difficile la permanenza di Gattuso anche in caso di qualificazione in Champions. De Laurentiis pensa a Spalletti, Galtier e Italiano per la prossima stagione

23 giorni quello che resta di una stagione che ancora deve emettere il verdetto Champions, il tempo rimanente -anche- del progetto legato a Rino Gattuso. Perché ad oggi nulla lascia pensare che le cose possano cambiare. Una separazione consensuale, figlia di incomprensioni mai concretamente risolte e di un periodo tra dicembre e febbraio, che ha scavato un solco invalicabile tra la proprietà e l’allenatore. Certo poi le cose sono cambiate, in meglio: il ritorno degli infortunati, le vittorie, la serenità ritrovato, figlia soprattuto della scelta responsabile di fare tutti, insieme, un passo indietro. Eppure la conquista dell’Europa dei grandi non dovrebbe cambiare il punto di vista di De Laurentiis, legittimato a valutare un Gattuso-bis, ma ancora fortemente convinto di cambiare. Senza dimenticare -poi- che ad oggi dall’altra parte non ci sono stati segnali in tal senso. Ma solo la voglia di lasciare Napoli nelle prime quattro posizioni. Risultato di prestigio per l’allenatore e di straordinaria importanza economica per il club. In questo senso il ritorno in Champions dovrebbe orientare la decisione del presidente, Spalletti e la sua esperienza internazionale rappresenterebbero una garanzia in tal senso, sicuramente superiore a quella maturata con il Lille da Cristophe Galtier, profilo da seguire con attenzione, così come quello di Vincenzo Italiano, che piace tanto al presidente ma ancora invischiato nella lotta salvezza. Riflessioni in corso. Aspettando questi ultimi 23 giorni e soprattutto la Champions.