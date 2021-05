Allo stadio Maradona va in scena la sfida tra Napoli e Cagliari. Prima del quarto d'ora sblocca Osimhen, ben servito da Insigne. I sardi colpiscono un palo con Zappa al primo tentativo, poi Lozano sfiora il raddoppio. A fine primo tempo Nandez si divora il pari. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD