Il traguardo dello scudetto è a un passo, per l’Inter, e sarebbe il coronamento di un biennio di lavoro inaugurato con l’arrivo di Antonio Conte in panchina. "Vincere è sempre difficile": parola di Beppe Marotta, l’amministratore delegato dei nerazzurri. "Ricordo il ciclo nuovo alla Juventus dopo le difficoltà degli anni precedenti e abbiamo dovuto faticare, supportando Conte. Ora siamo in una situazione simile. L’allenatore ha valorizzato i giocatori e sappiamo cosa vuol dire vincere, ora ci siamo vicini. La tensione attuale è anche motivazione per toglierci una grandissima soddisfazione" ha spiegato in un'intervista a Sky Sport. Le difficoltà attuali vissute dai bianconeri hanno fatto sì che anche il nome di Marotta venisse accostato alla Juve: "No, vorrei aprire un ciclo anche qui. L’anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League, non dimentichiamolo. E sarebbe bello continuare visto che siamo vicini ad un traguardo importante. Al di là delle contrazioni dei ricavi, a causa della pandemia che ha interrotto la crescita di tutte le squadre".