Un gol di Eriksen, poco dopo il suo ingresso in campo, e il raddoppio di Hakimi nel recupero regalano il successo all’Inter sul campo del Crotone: se domani alle 15 l’Atalanta non batterà il Sassuolo, la squadra di Conte vincerà aritmeticamente lo scudetto. La matematica condanna il Crotone, che retrocede in Serie B

CROTONE-INTER 0-2

69' Eriksen, 92' Hakimi



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (46' Eduardo), Benali (66' Vulic), Reca (38' Pedro Pereira); Ounas (72' Riviere), Simy. All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (65' Eriksen), Darmian (65' Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (65' Sanchez). All. Conte



Ammoniti: Brozovic (I), Riviere (C), Eriksen (I)

Cresce la percentuale, e sarebbe curioso sapere adesso quanto manchi per lo scudetto secondo Antonio Conte. Se lo stesso allenatore nerazzurro, prima della gara contro il Crotone, dava il titolo all'Inter al 95%, dopo il 2-0 allo Scida probabilmente siamo al 99%, se non di più. All'Inter adesso manca un punto, ma il titolo potrebbe arrivare già domani pomeriggio, al termine di Sassuolo-Atalanta, se la squadra di Gasperini non dovesse vincere. In caso di successo della Dea, invece, la festa sarebbe rinviata alla prossima giornata, probabilmente sabato in casa contro la Sampdoria.





Due reti nella ripresa dopo due pali colti nel primo tempo (da Lukaku e Lautaro), e se già sul gol-vittoria di Darmian col Verona c'era il marchio di Conte (che apprezza tantissimo i giocatori come lui), quelli di Eriksen e Hakimi raccontano il primo la storia di un giocatore ritrovato e "riscoperto" a stagione in corso da Conte, e il secondo quella di uno che è stato fin dall'inizio un pilastro di questa squadra, spesso un vero e proprio "schema" con le sue discese irresistibili.



La resistenza del Crotone dura oltre un tempo, in cui però i nerazzurri danno sempre l'impressione di poterla sbloccare, mettendo all'angolo la squadra di Cosmi e facendo piovere cross in area. Nella ripresa Conte ne cambia tre in un colpo, tra i quali Eriksen che sfrutta una sponda di Lukaku e dal limite, poco dopo il suo ingresso, buca Cordaz con la decisiva deviazione di Magallan.





Nel finale, il tentativo del Crotone di evitare la Serie B spinge i padroni di casa all'attacco e apre la prateria per la discesa di Hakimi in pieno recupero, mettendo il timbro su due verdetti: e se per il Crotone la retrocessione è aritmetica, allo scudetto dell'Inter manca un 1%, forse anche meno.