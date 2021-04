Steven Zhang è arrivato al centro Suning attorno alle 11.15 e si è trattenuto per circa due ore. Presenti gli ad Marotta e Antonello, il responsabile dell'area tecnica Ausilio oltre che il vicepresidente Javier Zanetti. Il presidente ha incontrato la squadra e Conte, dicendosi orgoglioso di loro "per un viaggio eccezionale". L’Inter nel pomeriggio partirà per Crotone. Zhang non dovrebbe seguire la squadra in trasferta

Alla Pinetina visita del presidente dell'Inter, Steven Zhang, alla squadra alla vigilia della partita di Crotone, prima occasione per la matematica certezza dello scudetto. Secondo quanto filtra da fonti nerazzurre, Zhang ha incontrato brevemente la squadra e Antonio Conte alla presenza dei due ad, Antonello e Marotta, del ds Ausilio e del professor Volpi e si è detto orgoglioso di loro per un "viaggio eccezionale". Ha ringraziato per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi in un contesto legato all'emergenza covid così complicato, sottolineando che "ora manca l'ultimo sforzo". Poi, un abbraccio con Conte. Il presidente non dovrebbe seguire la squadra in trasferta.