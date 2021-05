Probabili formazioni di Crotone-Inter

La capolista è ospite del Crotone in un testacoda che potrebbe significare scudetto per i nerazzurri e retrocessione aritmetica per i calabresi. Conte pensa a Sensi al posto di Eriksen, Cosmi verso la conferma dell'XI di Parma. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Inter, Sensi titolare. Darmian dall'inizio

approfondimento

Conte: "Facciamo l'Inter per finire opera d'arte"

Lo scudetto è ormai a un passo, ma Antonio Conte non vuole cali di concentrazione. Primo match point per l'Inter, che, in caso di vittoria allo Scida e di mancato successo dell'Atalanta contro il Sassuolo domani, conquisterà il titolo di campione d'Italia. "I ragazzi sanno che dovremo fare l'Inter - ha detto Conte in conferenza stampa alla vigilia -, se andiamo pensando di fare qualcosa di diverso ci sarà qualche brutta sorpresa". E per evitare brutte sorprese l'Inter si presenterà col miglior assetto possibile in questo momento: la novità dovrebbe essere Sensi titolare, al posto di Eriksen. Sulla fascia sinistra invece fiducia a Darmian, uomo dai gol pesanti in questo finale di stagione, unico in grado di sbloccare e decidere le partite contro Cagliari e Verona.



INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Conte