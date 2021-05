Diversi dubbi in attacco per De Zerbi, che alla fine dovrebbe puntare su Defrel dal 1'. Nei nerazzurri spazio a Malinovskyi alle spalle di Muriel e Zapata. Le probabili formazioni di Sassuolo-Atalanta, in diretta dalle 15 su Sky Sport 253

Una gara da sempre sinonimo di gol e spettacolo, come conferma la media di 3.47 reti a confronto nei 15 precedenti in Serie A tra Sassuolo e Atalanta. La formazione di Gasperini vuole vincere per tornare in seconda posizione – momentaneamente è stata scavalcata dal Milan che ha battuto nell’anticipo del sabato della 34^ giornata il Benevento – e avvicinarsi ancora di più all’obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League; i neroverdi, reduci da 4 vittorie consecutive in campionato, occupano l’ottava posizione in classifica. Sassuolo-Atalanta, domenica alle ore 15, in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre), anche in 4K HDR con Sky Q satellite.