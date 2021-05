Come una liberazione, anche per i Moratti

La squadra, per tutti e non solo in Italia, era vista come un’appendice della Famiglia . Anche il primo lungo distacco, dal 1968 al ’95 , era stato superato come un incidente di percorso, un fraintendimento che aveva generato una separazione innaturale interrotta quando finalmente Massimo decise che era giunto il momento del ritorno. Nella casa ideale dei Moratti, l’Inter era la stanza dei trofei, il luogo della felicità . È stato così dal 1955 , da quando il (futuro) cavalier Angelo aveva comprato il club quasi fosse un gioiello da regalare alla moglie Erminia, nerazzurra nel cuore. In realtà adottò una generazione di campioni che non sono mai spariti, che hanno scritto pagine irripetibili.

La festa della liberazione

Un racconto cominciato quasi settant’anni fa che oggi pare uscito dal libro dei miti e delle leggende: verità a volte troppo belle per essere anche vere. Comunque un esempio, possibilmente da seguire. Era la missione, tassativamente da eseguire, affidata ad Antonio Conte, allenatore che è abituato a vincere, quasi sempre: con la Juventus prima e poi addirittura con il Chelsea nella Premier. Non ci sono però affinità con chi nel lungo periodo lo aveva preceduto: Conte è un italiano autentico che ha italianizzato l’esercito di ottimi calciatori stranieri che gli è stato affidato. La coppia Lukaku-Lautaro Martinez regge il confronto con chiunque, come Barella e Sensi. Stavolta il presidente non è tifoso, in Cina non si innamorano del talento, dal lontano Oriente sono arrivati messaggi precisi che non avrebbero tollerato risposte fuorvianti: sono già cominciate le consultazioni per la prossima stagione. Il risultato arriva prima di tutto. Ora che l’obiettivo principale è stato raggiunto, che la festa cominci. Presidente Moratti, liberi di nuovo la sua mente, anche per lei comincia la nuova liberazione.