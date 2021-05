D’Aversa: "Tutti responsabili ma futuro è roseo"

La sconfitta col Torino ha sancito l’aritmetica retrocessione in Serie B del Parma, a quattro giornate dalla fine del campionato. Un risultato che naturalmente lascia molta amarezza. "Siamo dei professionisti ed è normale comportarci come tali" ha garantito Roberto D’Aversa, intervistato da Sky Sport. "Questa partita ha rispecchiato il nostro andamento da quando sono tornato: il Torino non ha dimostrato superiorità, ma manchiamo in carisma e determinazione. Problemi che hanno compromesso non solo la gara, ma tutto e ora siamo aritmeticamente retrocessi. Dispiace che vada così dopo quattro anni di lavoro, torniamo in una categoria che non appartiene a una squadra come il Parma e di questo siamo tutti responsabili" ha proseguito l’allenatore. Che per il momento non riesce a guardare troppo in avanti: "Non penso al domani, abbiamo perso l'ennesima partita non per carenza di qualità ma per la frenesia. La società si sta strutturando per diventare un club importante, il futuro è roseo anche se siamo molto dispiaciuti. Non va bene retrocedere".