Nicola: "1-0 meritato, ma salvezza va conquistata"

L'allenatore del Torino analizza il prezioso successo sul Parma e chiede un ultimo sforzo alla squadra: "Credo nei valori dei miei ragazzi e ogni gara ha un valore diverso. Vojvoda? Contento per lui perché ha sfruttato l'occasione. Se Belotti era arrabbiato per non aver fatto gol a me va bene così. La salvezza? E' ancora da conquistare"

C'è soddisfazione nella parole a fine gara di Davide Nicola con il suo Torino che è riuscito ad avere la meglio sul Parma in una gara complicata: "Avevamo preparato una partita contro una squadra fisica e verticale e molto pericolosa con la velocità di Gervinho e con le qualità di Kucka - dice - Abbiamo preparato la gara anche nella gestione delle energie mentali perché ogni partita ha un valore diverso a questo punto del campionato . I ragazzi hanno cercato di non strafare, sono stati pratici e ordinati e poi abbiamo rischiato qualcosa in più, abbiamo creato sette occasioni da gol e alla fine la vittoria è meritata".

"Belotti? Se si arrabbia perché vuole fare gol va bene"

Il successo porta la firma di Vojvoda, al suo primo gol in Serie A, uno dei giocatori valorizzati da Nicola: "Vojvoda al posto di Singo? I ragazzi mi piacciono tutti, tra diffidati e post Covid devo valutare tante cose - spiega - Singo sta facendo molto bene ma sono contento per Vojvoda perché è applicato e ha sfruttato l’opportunità". Belotti è uscito nervoso dal campo: "A me va bene così, perché significa che ha ambizione, stasera avrebbe meritato il gol, ha colpito un palo, abbiamo portato 17 giocatori in gol e va bene così - prosegue - Lui ha una condizione buona, ha rifiatato poco, se si arrabbia perché vuole segnare io sono contento. Io credo che tutti i giocatori che abbiamo siano cresciuti, si può fare meglio, sono giovani e hanno margini, Vojvoda è al primo campionato di Serie A e quindi ha avuto bisogno di un periodo di adattamento, quello che mi piace è vedere l’applicazione di questi ragazzi ed il merito è il loro. Questa squadra ha dei valori, per ora non basta perché la salvezza è ancora da conquistare".

"Il calcio non avrebbe valore se non ci fossero i tifosi"

In risposta al bambino tifoso del Torino che ha voluto inviargli un messaggio: "Questo sport avrebbe poco valore se non ci fossero i tifosi, abbiamo avuto una bella sorpresa dai nostri tifosi prima della partita poi quando vedi queste cose i risultati contano di più". Cosa rende fiduciosi in vista della salvezza? "Credo alla consapevolezza della squadra per il percorso che abbiamo fatto - conclude - ci siamo dati degli obiettivi per poter far pesare ogni singola partita non solo per noi ma anche per gli altri, c’è da fare lo sforzo finale e sono fiducioso sulla tenuta tecnica e psico-fisica. A me interessa che ciò che stiamo facendo ci porti a un unico risultato".