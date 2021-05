El Trenza, con i tre gol rifilati alla Fiorentina, stabilisce un nuovo primato in Serie A. Chi sono i giocatori che hanno segnato le triplette più "anziane" nella storia del nostro campionato? Ecco la classifica completa che prende in considerazione anche chi ha fatto 4 o più gol in una singola partita: il record precedente risaliva a oltre 70 anni fa