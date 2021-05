La decisione della Prefettura in vista della partita di sabato tra Inter e Sampdoria: i tifosi che hanno annunciato di voler festeggiare ancora una volta la squadra nerazzurra per lo scudetto lo potranno fare ma solo a gruppi limitati e all' esterno dello stadio. Massimo 3mila persone potranno radunarsi in un'area di 15mila mq individuata nei pressi dello stadio

Nessuna zona rossa è prevista a Milano sabato 8 maggio per la partita fra Inter e Sampdoria che si giocherà allo stadio di San Siro. Così è stato deciso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura.



I tifosi che hanno annunciato di voler festeggiare ancora una volta la squadra nerazzurra per lo scudetto lo potranno fare ma solo a gruppi limitati e all' esterno dello stadio. Massimo 3000 persone potranno radunarsi in un'area di 15mila mq individuata nei pressi del Meazza. La tifoseria si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate e quelle previste dalle norme anticovid.



Nelle aree intorno a San Siro sarà inoltre vietato vendere e somministrare alcolici dalle 14 alle 22 fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Stesse regole saranno i vigore anche in zona piazza Duomo che sarà sorvegliata e presidiata dalle forze del ordine. Le polemiche politiche e non solo per i festeggiamenti di domenica scorsa continuano. Ma adesso l aspetto forse più preoccupante è rappresentato dal fatto che quegli assembramenti, in Duomo, potrebbero portare a un aumento dei contagi nelle prossime settimane