L’entusiasmo è tanto, e non potrebbe essere altrimenti. La conquista del 19° scudetto è un motivo di grande gioia per l’Inter e tutti i tifosi. In generale il clima è disteso e lo testimonia quanto è accaduto ad Appiano Gentile, dove Antonio Conte si è concesso a foto e autografi per le decine di persone assiepate all’esterno del centro sportivo, approfittando anche del fatto che rispetto ai giorni scorsi c’era meno gente. Matteo Barzaghi ha documentato con le immagini i mille sorrisi, compresi quelli dell’allenatore che ha scherzato con l’inviato di Sky Sport.