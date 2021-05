La sua carriera è ripartita la scorsa estate dal Psg, dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Una finale di Champions sfiorata a una Ligue 1 da provare a conquistare (la squadra è seconda a -1 dal Lille), Alessandro Florenzi non si pente della scelta fatta, anzi: "Era quello che cercavo. Una nuova esperienza, in un nuovo Paese, con una nuova lingua e un nuovo spogliatoio. Mi hanno aiutato compagni che conoscevo dai tempi della Roma, come Marquinhos e Paredes. E ovviamente Verratti, che conosco anche grazie alla Nazionale. Per il futuro vediamo cosa succederà", ha ammesso l’esterno italiano alla Gazzetta dello Sport. Immancabile il tema Mourinnho: "Credo che il suo arrivo sia una vera boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Arriva forse uno dei tecnici con più grande personalità e carisma, che sa e può gestire il contesto romano che si sa, e io lo so in primis, non è proprio dei più facili. Mi auguro che possa fare davvero bene. Da scudetto? Per lo meno lo spero, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo. Bisogna fare i complimenti all’Inter e Conte per il titolo e per il lavoro fatto. La Serie A la seguo sempre da tifoso, perché io resto della Roma: questo nessuno me lo potrà mai togliere", ha proseguito Florenzi.