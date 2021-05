"Lukaku è come un giocatore di football"

"Il mister sapeva benissimo che sono interista da quando sono nato – ha detto il vice Stellini -. E' stata una grande emozione unica venire qui e ancora di più farlo assieme a lui. La gioia al fischio finale di Sassuolo-Atalanta è stata immensa". Voce incrinata per Antonio Pintus che associa lo scudetto alla nascita dei suoi gemellini e poi esalta Lukaku: "100 chili di muscoli. Una potenza impressionante, assimilabile a un giocatore di football americano. Quando parte è difficile fermarlo, quest'anno ha ,migliorato anche la restistenza alla fatica, diventando un atleta ancora più completo". Poi a uno a uno prendono tutti la parola per descrivere un anno faticoso, segnato dal Covid, fatto di sacrifici e lavoro ma coronato da uno storico successo. "Sono tredici anni che lavoro con Antonio - racconta il fratello Gianluca - sapete come è fatto. Durante la gara vinta dall'Inter a Firenze, era squalificato e non poteva essere in panchina... In un momento concitato mi ha strappato l'auricolare, era un leone in gabbia. Tanti i momenti duri a causa del Covid ma dietro ogni vittoria ci sono lavoro e sacrifici".