Marotta a Sky: "Stipendi? In settimana parleremo ai giocatori"

"Oggi è un momento di grande festa per tutti, è giusto che ci godiamo questo momento: posso dire che non ci sono tensioni. Nella prossima settimana saranno avviati dei colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzare i calciatori su quello che è il momento di difficoltà economica in generale del mondo del calcio e quindi anche dell'Inter in seguito alla pandemia. I bonus saranno assolutamente rispettati e liquidati perché sono frutto di un traguardo meritato da parte di tutta l'area tecnica ed è giusto che la società rispetti tutto questo. Non c'è nessun dictat da parte della società ma un confronto schietto tra persone coscienziose in un momento particolarmente difficile".