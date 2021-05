In vista dello spareggio Champions contro la Juve di domenica sera (ore 20.45, Sky Sport Serie A) l'allenatore rossonero ha fatto diverse prove tattiche a Milanello, disegnando la squadra in maniera leggermente diversa rispetto alla quasi totalità delle partite di questa stagione. Scopriamo in che modo potrebbe giocare il Milan all'Allianz in questo resoconto da Milanello del nostro Manuele Baiocchini