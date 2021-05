Allo Stadium va in scena un vero e proprio scontro diretto per la Champions, con Juventus e Milan appaiate in classifica a 69 punti. Pirlo ritrova Chiesa titolare, in attacco Morata vince il ballottaggio con Dybala e affianca Ronaldo. Dietro c’è Chiellini con De Ligt: Bonucci va in panchina. La novità di Pioli è Brahim Diaz alle spalle di Ibrahimovic, con Saelemaekers e Calhanoglu. Tomori preferito a Romagnoli. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go anche in HD