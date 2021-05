Sheva a "23", stasera su Sky Sport 24

Il commissario tecnico dell’Ucraina - che ha appena pubblicato la sua autobiografia scritta con Alessandro Alciato per Baldini+Castoldi- sarà ospite questa sera a "23": da non perdere l'incontro con gli ex compagni del Milan, Massimo Ambrosini e Billy Costacurta

I tormenti per la salute del papà

A Milanello, per le prime sedute di lavoro della stagione 2001/02, pensare solo al calcio risultava impossibile. "Se papà muore?" Quella domanda maledetta non mi abbandonava. Compariva di continuo, un tormento incancellabile. Non trovavo una risposta definitiva, allo stesso tempo non potevo più vivere di sole speranze. Quando mi hanno avvertito che mio padre era finalmente pronto per essere trasportato in Italia, l’ho chiesto a Viganò: "Professore, papà muore?" "Credimi, non morirà. Fra qualche ora sarà qui da noi, io e la mia équipe ci prenderemo cura di lui".

E così hanno fatto. Addirittura, considerate le sue condizioni stabilizzate, a un certo punto l’hanno dimesso dall’ospedale per rimandarlo a casa, a Milano. Non restava che attendere. Un bel giorno, Viganò ci ha avvertiti: "Venite, è il momento".

Il cuore nuovo

Il 17 agosto 2001 papà aveva un cuore nuovo. Grazie a chi, non lo saprò mai, ed è giusto così. Perché una vita salvata corrisponde sempre a un’altra che se n’è appena andata: il cuore di una persona che non c’è più viene trapiantato in tutta fretta nel corpo di un’altra, che deve esserci ancora. Il donatore regala una gioia infinita alla famiglia di chi riceve, ma per la sua resta solo l’immenso dolore della perdita. Se avessi conosciuto l’identità di chi ha permesso a mio padre di salvarsi, con quale faccia sarei andato a ringraziare i suoi parenti? Con quali parole o gesti avrei potuto spiegare che, in qualche modo, dovevano essere contenti anche loro? La cosa certa è che, quella persona senza nome, quando era ancora in vita, ha preso una decisione enorme. Una scelta che, seguendo il suo esempio, ho già fatto mia: anche i miei organi verranno donati.

L’intervento è riuscito perfettamente. Berlusconi, per due settimane, mi ha chiamato senza sosta: si informava sul decorso post-operatorio. Galliani e Braida anche. Rezo era la mia ombra. Senza il loro aiuto concreto, il lieto fine non sarebbe mai stato scritto. Terim e i compagni mi ripetevano che avrei potuto contare su di loro, per qualsiasi cosa. Dall’Ucraina, Lobanovskij e i fratelli Surkis chiedevano aggiornamenti quotidiani. Io, ogni giorno, alla fine dell’allenamento, andavo a Pavia a trovare papà.