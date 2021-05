Trauma distorsivo alla caviglia destra. È questa l'entità dell'infortunio di Dries Mertens, patito sette minuti dopo il suo ingresso in campo della partita contro lo Spezia. Al 69' il suo momento: dentro per Zielinski a fare coppia con Osimhen in attacco. Ma poco dopo ecco il problema: caviglia appoggiata male a terra e dolore per lui. Il belga ha provato a stringere i denti e rientrare in campo, ma poi si è dovuto arrendere lasciando il suo posto ad Elmas. È stato, nell'immediato post partita su Twitter, proprio il Napoli a comunicare il "trauma distorsivo alla caviglia destra" per Mertens.