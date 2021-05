Formazioni: le scelte di Gattuso

Difesa confermata in blocco, con Rrahmani-Manolas centrali davanti a Meret (Ospina ha recuperato ma parte ancora dalla panchina); sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj (non Mario Rui come si ipotizzava) come contro lo Spezia. Un cambio a centrocampo (Bakayoko per Demme) e uno in attacco, con il ritorno dal 1' di Lozano al posto di Politano. Osimhen, in stato di grazia, guida l'attacco