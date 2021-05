Il precedente e l'equivoco dietro la rabbia del Benevento

VIDEO

Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca"

E qui siamo all'equivoco. Perché la sensazione è che da un po' di settimane a questa parte la linea dei Var sia quella di intervenire non solo in caso di errore chiaro, come prescritto dal protocollo, ma anche in caso di episodio dubbio. Con la conseguenza però di rischiare di trovarsi di fronte a situazioni simili valutate diversamente, come appunto quelle di Napoli e di Benevento. A questo punto un chiarimento da parte dei vertici arbitrali non sarebbe sgradito, al di là delle parole pesantissime del presidente Vigorito. Parole che difficilmente non gli costeranno un altrettanto pesante provvedimento, oltre che una possibile replica da parte dell’Aia stessa.