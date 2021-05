Tre punti d'oro per i sardi nel delicatissimo scontro salvezza, 3-1 conquistato al Vigorito che vale il +4 in classifica sul Benevento terzultimo. Sardi avanti dopo 52 secondi con Lykogiannis, riscossa con Lapadula mentre Cragno evita la rimonta. Pavoletti non sbaglia di testa, proteste del Benevento per il rigore assegnato ma tolto dal Var (contatto Viola-Asamoah) prima del tris di Joao Pedro nel finale. Quinto ko nelle ultime 6 gare per Inzaghi

1' Lykogiannis (C), 17' Lapadula (B), 64' Pavoletti (C), 93' Joao Pedro (C)



BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli (72' Letizia), Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella (66' Viola), Ionita (72' Improta); Insigne (66' Gaich), Caprari (76' Di Serio); Lapadula. All. F. Inzaghi



CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni (46' Zappa); Nandez, Marin, Deiola (88' Duncan), Lykogiannis (76' Asamoah); Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti (90' Cerri). All. Semplici



Ammoniti: Schiattarella (B), Pavoletti (C), Tello (B), Deiola (C)



Vittoria dal valore incalcolabile per il Cagliari, 3-1 ottenuto al Vigorito nella sfida tra la terzultima e la quartultima della classe. La spuntano i sardi di Semplici, esaltanti nelle ultime 5 gare con 13 punti raccolti, ora a +4 sul terzultimo posto occupato proprio dai giallorossi. Bastano una manciata di secondi (solo 52) ai sardi per mettere la freccia, merito del gran sinistro di Lykogiannis. Cagliari che gestisce ma si tradisce con Ceppitelli, disimpegno errato che lancia Caprari per l’assist del pareggio a Lapadula. Decisivo Cragno nel primo tempo, due volte su Caprari ma anche sul colpo di testa di Schiattarella. E il Cagliari si riporta in vantaggio al minuto 64 con Pavoletti, specialista di testa che sfrutta il cross di Nandez. C’è un giallo nel finale, quando all’84’ viene concesso un rigore al Benevento (contatto tra Asamoah e Viola) prima che Doveri (consigliato dal Var) non cambi decisione dopo aver rivisto l’episodio. Beffa per il Benevento, tris del Cagliari che vola con Joao Pedro (altro assist di Nandez). Quinto ko nelle ultime 6 gare per Inzaghi, ora davvero in difficoltà nella rincorsa alla salvezza.