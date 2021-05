Marin, Cagliari: "Sappiamo che il Benevento ha voglia di vincere, c'è un ambiente molto carico e si avverte la loro voglia di dare il massimo. Ma il Cagliari non è da meno. Stiamo attraversando un buon momento, siamo reduci da qualche risultato positivo e ci stiamo risollevando dopo un periodo non semplicissimo. Non scenderemo in campo per accontentarci del pareggio, fare calcoli in questo momento non servirebbe a nulla. Tre punti sarebbero determinanti, è come se giocassimo in 40 perchè siamo un gruppo molto unito e tutti ci stanno dando la spinta giusta per il rush finale"