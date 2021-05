Partenza per Torino, 1500 tifosi a Milanello

La squadra rossonera è partita per la trasferta dello Stadium, dove questa sera (diretta su Sky Sport Serie A dalle 20.45) sfiderà la Juve in un match decisivo in chiave qualificazione Champions. 1500 tifosi si sono radunati fuori da Milanello e hanno seguito l'uscita del pullman tra cori, bandiere e fumogeni

Il Milan è partito per Torino. 1500 tifosi hanno atteso fuori da Milanello l'uscita dal pullman dai cancelli del centro sportivo rossonero: cori, fumogeni e bandiere per "accompagnare" la squadra di Pioli verso la trasferta che sarà decisiva per la corsa Champions League. Alle 20.45 - in diretta su Sky Sport Serie A - andrà in scena la partita con la Juventus. La squadra rossonera è reduce dalla vittoria sul Benevento, mentre la squadra allenata dall'ex Pirlo dai tre punti contro l'Udinese. All'andata fu 3-1 bianconero a San Siro e, attualmente, la classifica vede le due a pari punti. Un match decisivo per la classifica e anche per lo scontro diretto.