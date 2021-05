Juventus-Milan, le probabili formazioni

La trentacinquesima giornata di Serie A si chiude alle 20:45 allo Stadium (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). In palio punti pesantissimi in chiave Champions League. Pirlo ritrova Chiesa e potrebbe preferire De Ligt a Chiellini. Pioli ha l'idea Diaz sulla trequarti. Condividi:

Quasi uno spareggio per qualificarsi alla prossima Champions League. Juventus e Milan concludono il turno numero 35 di Serie A sfidandosi questa sera alle 20:45 allo Stadium (partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Di fronte due squadre appaiate a quota 69 punti con l'Atalanta, tutte e tre temporaneamente scavalcate ieri in seconda posizione dal Napoli, che ha vinto sul campo dello Spezia. Bianconeri in vantaggio nei precedenti: 67 vittorie, contro 50 successi rossoneri e 54 pareggi. Dal 2011/2012 la Juventus ha battuto il Milan 15 volte e contro nessuna squadra ha fatto meglio in questo periodo (15 successi anche contro Lazio e Udinese, ma con una sfida in più). All'andata, il 6 gennaio a San Siro, arrivò il primo ko in campionato per il Milan di Pioli: 1-3 con la doppietta di Chiesa e il gol di McKennie.

Juve: De Ligt sorpassa Chiellini, torna Chiesa leggi anche Pirlo: "Superlega? Voglio la Champions sul campo" Proprio Federico Chiesa, assoluto protagonista della gara di andata, è la principale notizia in casa bianconera. L'esterno, assente nelle ultime tre partite per infortunio, sarà titolare a sinistra nel 4-4-2 di partenza, con McKennie favorito per giocare sulla corsia opposta. In difesa Cuadrado e Danilo dovrebbero essere titolari in fascia, mentre De Ligt è in vantaggio su Chiellini per affiancare Bonucci al centro del reparto. Cristiano Ronaldo è tornato al gol con la doppietta di Udine e insegue il titolo di capocannoniere. Chi gli farà compagnia dall'inizio? Morata si è allenato regolarmente ed è pienamente recuperato. Lo spagnolo è al momento in vantaggio su Dybala. JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo