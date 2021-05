Una visita alla Ferrari per Cristiano Ronaldo, una giornata particolare dopo la delusione di Juve-Milan. Il portoghese è arrivato nella mattinata di lunedì a Maranello in elicottero, accompagnato da John Elkann e Andrea Agnelli. Una visita che era programmata da tempo. CR7 ha visitato gli stabilimenti, sia le linee produttive che il reparto corse, e ha potuto così vedere come e dove nascono le rosse più famose al mondo. E chissà che sulla linea di montaggio non ci fosse la "Monza" che il portoghese ha ordinato