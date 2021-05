Chffi per Inter-Roma, Sassuolo-Juve a Giacomelli

Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere mercoledì sera a San Siro Inter-Roma per la 36esima giornata. Con lui gli assistenti di linea Imperiale e Bresmes, il quarto ufficiale Prontera, al Var Pairetto e Di Iorio. Massa di Imperia è stato designato per Atalanta-Benevento, coadiuvato da Peretti e Bindoni, Di Martino come quarto uomo mentre gli addetti al Var saranno Di Paolo e Cecconi. Calvarese di Teramo dirigerà domani sera l'anticipo Napoli-Udinese mentre, restando alla corsa Champions, Sassuolo-Juventus è stata affidata a Giacomelli della sezione di Trieste, Torino-Milan a Guida di Torre Annunziata e Lazio-Parma a Dionisi de L'Aquila. Per Cagliari-Fiorentina la scelta è ricaduta su Mariani di Aprilia mentre Crotone-Verona, posticipo che chiuderà la giornata giovedì sera, è stata affidata a Massimi della sezione di Termoli