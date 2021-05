La lunga avventura di Gigi Buffon alla Juventus finirà al termine di questa stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere in un’intervista a Bein Sports. “Il mio futuro è chiaro e delineato – ha detto -. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. O smetto di giocare oppure, se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa, la prendo in considerazione. Ai bianconeri penso di aver dato tutto: ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto togliere il disturbo”. Il n° 1 bianconero ha analizzato anche cosa non è andato in quest’annata: “Ci è mancata continuità – ha spiegato -. Alla fine le partite giocate contro le prime 5-6 squadre della classifica le abbiamo spesso vinte. Ogni tanto le abbiamo pareggiate, alcune volte abbiamo perso. Però ce la siamo sempre giocata alla pari. Invece è contro le formazioni meno blasonate che abbiamo perso punti stupidi: ciò vuol dire che la squadra deve ancora crescere caratterialmente”. E su Ronaldo ha aggiunto: "Ho un ottimo rapporto con lui. È un ragazzo che mi piace molto. Ha segnato tanti gol come sempre, come negli ultimi anni. Sarà elogiato quando anche la squadra raggiungerà obiettivi importanti".