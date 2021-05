L'allenatore viola ha annunciato il suo addio al termine della stagione: "Sono stato chiamato in un momento di difficoltà e non ho potuto dire di no. I rapporti con la società sono ottimi, ma a fine campionato penserò ad altro e farò il mio percorso. Qui non ci metto solo il cuore, ma anche la salute". E per il futuro continuano i contatti con Gattuso

La vittoria nell'ultimo turno contro la Lazio ha permesso alla Fiorentina di compiere un passo forse decisivo nella corsa alla salvezza. L'ultimo ostacolo si chiama Cagliari, nello scontro diretto della Sardegna Arena di mercoledì alle ore 18.30. Prima di parlare della partita però, Beppe Iachini nella conferenza stampa della sua vigilia ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, che nella prossima stagione non sarà più sulla panchina viola: "Sono stato richiamato in un momento di difficoltà. Non ho potuto dire di no per tre motivi: sono affezionato a Firenze e alla Fiorentina, volevo ricambiare. Poi anche perché il presidente mi ha sempre stimato a livello umano e professionale. Ha visto come il mister e il suo staff lavorano quotidianamente. La conferma è nata per quello. Anche il rapporto che ho con il gruppo e tutto l'ambiente viola. Abbiamo vissuto insieme la pandemia, che ci ha uniti. Ora stiamo raggiungendo l'obiettivo, quindi ora penso a questo. Terminata la stagione, anche se i rapporti sono ottimi, farò il mio percorso e penserò ad altro. Qui Beppe ci mette non solo il cuore, ma anche la salute. Voglio finire alla grande".