Il Cagliari vuole conquistare altri tre punti per scongiurare definitivamente il pericolo retrocessione. Per la Fiorentina la salvezza è a un passo. Semplici sceglie il 4-4-1-1: Joao Pedro (sinistra) e Nandez (destra) sono gli esterni, davanti c'è Pavoletti, con alle sue spalle Nainggolan. Nella Fiorentina c'è Kouamé (e non Ribery) accanto a Vlahovic. Novità Amrabat a centrocampo e Igor in difesa. La diretta dalle 18.30 su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)