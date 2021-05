Tre giornate di campionato ancora da giocare e importanti obiettivi ancora da raggiungere. Il domino degli allenatori in vista dell'anno prossimo sta però già entrando nel vivo, tra possibili conferme e panchine che potrebbero cambiare padrone. Tra i club al lavoro per programmare il proprio futuro c'è sicuramente la Fiorentina, che dopo la vittoria contro la Lazio ha compiuto un passo quasi decisivo per garantirsi la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione. Salvezza che però con tutta probabilità non sarà sufficiente a Beppe Iachini per guadagnarsi la conferma, con lo stesso presidente Commisso che nel post partita del match con i biancocelesti ha ammesso di aspettarsi molto di più dalla prossima stagione.