A questo punto i tifosi interisti si rammaricheranno del fatto che segni così poco. Perché se le esultanze che inscena dopo un gol sono tutte così, è davvero un peccato che quello contro la Roma sia stato solo il secondo stagionale per Marcelo Brozovic . Più “epic” che mai, chissà da quanto tempo la architettava (forse da ottobre, quando aveva segnato il suo ultimo gol, contro il Parma), e sul tocco smarcante di Darmian, dopo l’appoggio in rete, ha potuto finalmente… “sganciarla”.

La mano corre rapida al collo, dove fa bella mostra di sé il tatuaggio impossibile da non notare che raffigura una bomba. Poi, come se l’avesse realmente impugnata, Brozovic finge di lanciarla tra i compagni: due quelli che evidentemente conoscevano il copione, Barella e Sensi, che recitano benissimo la loro parte tappandosi le orecchie fino al “boom” finale del regista – non solo in senso calcistico – Marcelo.





Ancora più esilarante è la reazione di chi invece non era al corrente dello sketch o finge di non sapere. A partire da Ranocchia, che rivolge ai tre un commiserevole e bonario sguardo da saggio capitano, passando oltre, salvo poi lasciarsi sfuggire un sorriso e un simpatico tweet in cui li paragona a degli “scienziati”. Non parliamo poi di Antonio Conte: lui, mentre la bomba di Brozovic esplode, sta guardando da tutt’altra parte, concentratissimo, come se neanche fosse stato segnato un gol. E nelle due anime di questa Inter, forse, si può trovare la ricetta dello scudetto.