A San Siro l'Inter affronta la Roma per continuare ad onorare nel migliore dei modi il campionato già vinto. Fonseca vuole chiudere la sua avventura in giallorosso in maniera positiva e cercare di regalare alla Roma almeno il settimo posto in campionato. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 256 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD