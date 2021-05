Il club nerazzurro ha lanciato "I M INTER (Yes I M)", il nuovo brano scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi che celebra la vittoria del 19° scudetto dell'Inter. L'inno ha fatto il suo debutto a San Siro in occasione della gara contro la Roma

Un brano pensato per celebrare la vittoria del 19° scudetto nerazzurro: è questo I M INTER (Yes I M), il nuovo inno scritto da Max Pezzali, tifoso interista, con Claudio Cecchetto - che è anche produttore - e Mirko Mengozzi, lo speaker ufficiale del club a San Siro. La musica della colonna sonora del trionfo dell'Inter di Antonio Conte, che ha già "debuttato" al Meazza in occasione della gara di Lukaku e compagni contro la Roma, è di Renato Garretto e Dj Pitch. La canzone simbolo del ritorno alla vittoria a distanza di undici anni dall'ultima volta è cantata dallo stesso Mengozzi e da Caterina Mastaglio.