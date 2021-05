L'agente: "Inter priorità, ma il rinnovo è in stand-by"

Per Lautaro resta sempre da definire il futuro. L'attaccante classe '97 è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dello scudetto (16 gol e 8 assist per lui in questo campionato) e i discorsi per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023, sembravano piuttosto avviati. Una trattativa che avrebbe previsto un ritocco sull'attuale ingaggio di 2,5 milioni, che però al momento è ferma anche a causa della difficile situazione finanziaria nella quale versa il club nerazzurro (QUI il piano di taglio dei costi di Zhang), così come tutti i top club europei. A darne conferma è stato l'agente del calciatore, Alejandro Camaño, che a La Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione che riguarda il suo asssistito: "Noi siamo tranquilli - ha detto il procuratore di Lautaro -, ma la situazione attuale dell'Inter non ci permette di fare previsioni. Il giocatore è contento a Milano e ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma per ora non possiamo fare altro che aspettare. Non posso promettere nulla: così come altri, prima di pensare a qualunque cosa vogliamo capire quale sarà il futuro dell'Inter. Per il momento non è in agenda un incontro con la dirigenza, penso che ci vedremo a fine campionato. Quindi la trattativa per il rinnovo è assolutamente in stand-by. L'interesse del Real Madrid? Non sto parlando con nessuna società. Lautaro è un calciatore nerazzurro e ha altri due anni di contratto, quindi l'Inter è la priorità. Ma bisogna capire cosa accadrà dal punto di vista societario".