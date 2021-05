All'indomani del 7-0 con cui i rossoneri hanno battuto in trasferta il Torino, tanta euforia nello spogliatoio di Milanello. Musica e balli, Kessié il trascinatore, prima di andare in campo per l'allenamento di giornata. In testa un solo obiettivo: la Champions

