Le probabili formazioni della 37^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Conte nel Derby d'Italia mette tutti i 'vecchi' titolari. Nella Juventus ballottaggio Dybala-Morata e possibili novità in difesa. Pioli ne cambia uno solo rispetto alla scorpacciata di Torino. Nella Lazio c'è Milinkovic-Savic. Roma che ritrova Villar e probabilmente El Shaarawy PROBABILI FORMAZIONI 37^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Mancano 180 minuti alla fine del campionato e la sensazione è che questa possa essere una giornata già decisiva. Il derby di Roma, Inter-Juventus e Spezia-Torino potrebbero avere esiti determinanti per la lotta Champions e quella salvezza. Rispetto a qualche giorno fa ci sono importanti rientri da pendere in esame quindi i vari fantallenatori devono prestare la massima attenzione. Ballottaggi, volti nuovi, formazioni rivoluzionate: c’è tanto da dire su questo penultimo turno di campionato e come sempre pendiamo dalle labbra dei nostri inviati. La squadra di Sky Sport è già al lavoro (o meglio, non si è mai fermata) e le prime notizie non tardano ad arrivare. Siamo pronti quindi per il nostro consueto giro dai vari ritiri. Ecco come stanno le 20 di A

GENOA-ATALANTA, sabato ore 15 Genoa, ampio turnover. Occhio a chi non ci sarà Dopo la bella vittoria in quel di Bologna il Genoa è pronto a mandare in campo un bel po' di gente che ha avuto scarso minutaggio in stagione. In porta chance per Marchetti mentre in difesa Radovanovic torna dall'inizio e al suo fianco è favorito Onguene. Melegoni, Rovella e Cassata: pare proprio che possa essere questo il trio di centrocampisti titolare mentre in attacco coppia Destro-Shomurodov. Risparmiati: Criscito, Biraschi, Pellegrini, Badelj, Czyborra e Scamacca Atalanta, Ilicic in pole Gasperini spera che il Genoa rappresenti l'ultimo sforzo per i suoi in chiave Champions rendendo così inutile la sfida diretta contro il Milan di settimana prossima. I dubbi maggiori sono legati a centrocampo e attacco: Pasalic spera di potersi inserire in un ballottaggio con Freuler o De Roon. Davanti dovrebbe toccare a Zapata con Ilicic in pole per affiancarlo. Malinovskyi non si tocca e quindi Pessina può solo entrare in competizione con lo sloveno

SPEZIA-TORINO, sabato ore 15 Spezia, rientra Ricci. Duello a sinistra C'è tanto interesse per quella che sarà la scelta di Italiano in attacco. Nzola, dopo l mancata convocazione per motivi disciplinari, difficilmente potrà essere schierato dall'inizio. Tutte le strade portano a Piccoli? Non proprio dato che c'è l'opzione di un tridente leggero con Agudelo o Farias falsi 9. Gyasi e Verde paiono certi del posto. In mediana torna Ricci. Pobega, fresco di doppietta spera nella conferma mentre in difesa Bastoni se la gioca con Marchizza Torino, Izzo e Nkoulou in gruppo Nicola si prepara alla sfida che può valere una stagione con quasi tutta la rosa a disposizione. Probabili assenti solo Gojak e Milinkovic-Savic ma la notizia è che sia Izzo che Nkoulou sono tornati a lavorare con la squadra. Dopo le 7 reti prese dal Milan, serve risollevare morale e condizione atletica. Davanti tornano Belotti e Sanabria. In mediana ci sarà Rincon e quasi sicuramente anche Simone Verdi. Qualche riflessione sulle corsie esterne con Vojvoda in lotta con Singo. Dietro invece la speranza del tecnico granata è di poter schierare il trio Izzo-Nkoulou-Bremer ma al momento il secondo è ancora a forte rischio

JUVENTUS-INTER, sabato ore 18 Juventus, ancora rotazioni in difesa? Nelle ultime due sfide dei bianconeri abbiamo visto due diverse coppie di centrali e due partner differenti per CR7 in attacco. Cosa succederà contro l'Inter? Possibile che Pirlo si possa affidare alla 'vecchia guardia' composta da Bonucci e Chiellini? Al momento pare che sia però Bonucci il grande escluso dall'XI titolare. Cuadrado dovrebbe agire da esterno alto di destra con Danilo dietro di lui. Da non escludere totalmente il riposo di Alex Sandro con Danilo a sinstra e Cuadrado basso. In mediana si rivedrà Bentancur mentre davanti è testa a testa serrato. Le ultime uscite dovrebbero dire Dybala ma i giochi sono apertissimi Inter, formazione pre Scudetto per Conte Anche con il titolo di Campione d'Italia già in tasca, quella contro la Juventus resta una sfida 'vera' per l'Inter di Conte che sabato dovrebbe riproporre quella formazione di titolarissimi che avevamo imparato a conoscere prima che l'aritmetica consegnasse il Tricolore ai nerazzurri. In difesa quindi si rivedrà de Vrij con Skriniar e Bastoni ai suoi lati. In mediana Barella ed Eriksen interni di centrocampo. Davanti Sanchez non è al meglio e quindi si va verso la conferma di Lukaku e Lautaro

ROMA-LAZIO, sabato ore 20:45 Roma, un cambio per reparto rispetto all’Inter Dzeko e Borja Mayoral si giocano una maglia ma la sensazione è che il bosniaco possa ‘battere’ il compagno nella corsa all’XI titolare. La sua prestazione contro l’Inter è stata ben sopra la sufficienza. Nel 4-2-3-1 di Fonseca dovremmo vedere Bruno Peres a sinistra al posto di Santon. Cambi anche in mediana e sulla trequarti: Villar è pronto a riprendersi una maglia da titolare mentre El Sharaawy può spuntarla sul resto della concorrenza e completare il trio di trequartisti con Pellegrini e Mkhitaryan Lazio, Milinkovic-Savic con la mascherina Da Formello arriva la notizia dell’allenamento in gruppo di Sergej Milinkovic-Savic. Tifosi e fantallenatori possono quindi ‘esultare’ per la sicura disponibilità del ‘Sergente’ che in questi giorni sta usando una mascherina protettiva. A centrocampo torna anche Leiva che ha scontato il turno di squalifica al pari di Andreas Pereira. In difesa c’è ballottaggio: Inzaghi potrebbe scegliere Luiz Felipe (a patto di saperlo al 100%) e quindi escludere Marusic. Il montenegrino però può rimanere nella formazione di partenza accasandosi sulla corsia sinistra. Davanti ci sarà Correa al fianco di Ciro Immobile

FIORENTINA-NAPOLI, domenica ore 12:30 Fiorentina, tre ballottaggi per Iachini Nell'attacco viola si rivedrà, salvo sorprese, Ribery dopo che Kouamé lo aveva sostituito in occasione della sfida contro il Cagliari. Qualche dubbio per Iachini a cominciare dal portiere. Dragowski, sostituito martedì scorso, potrebbe essere tenuto a riposo con Terracciano titolare. In difesa più Caceres di Martinez Quarta. In mediana duello Castrovilli-Amrabat mentre a sinistra Biraghi deve difendersi dall'attacco (insidioso) di Igor Napoli, Demme pronto al rientro Con Koulibaly e Lobotka ancora alle prese con terapie e palestra, il Napoli che vedremo a Firenze sarà quasi lo stesso che ha travolto l'Udinese. I cambi rispetto all'XI dell'infrasettimanale potrebbero essere tre ma difficilmente Gattuso ne effettuerà così tanti: Demme riprenderà posto al fianco di Fabian. In porta duello Ospina-Meret mentre a sinistra c'è la candidatura di Mario Rui. L'altro dubbio è fra Politano e Lonzano mentre pare davvero difficile che Mertens possa insidiare Osimhen

BENEVENTO-CROTONE, domenica ore 15 Benevento, tante soluzioni per Inzaghi L'unica novità rispetto all'infrasettimanale riguarda la squalifica di Caldirola. Il doppio sistema di gioco è sempre d'attualità. Con la difesa a 3 Depaoli farebbe l'esterno alto con Letizia (più di Improta) a sinistra. Con la linea a 4 invece Inzaghi abbasserebbe Depaoli e inserirebbe un trequartista in più; Lapadula sembra certo del posto. Caprari ha ottime chance sia in caso di 3-5-2 che di 4-3-2-1 con Insigne suo partner nel secondo caso. I tre centrocampisti, in ogni caso, saranno quasi certamente Ionita, Schiattarella ed Hetemaj Crotone, possibili due cambi rispetto al Verona La missione di fine stagione è quella di non finire il campionato all'ultimo posto. Con la vittoria contro il Verona c'è stato il sorppasso sul fondo della classifica e Cosmi vuole chiudere al meglio, se possibile, la stagione. Ounas e Simy guideranno l'attacco rossoblù; tra difesa e centrocampo invece potremmo vedere qualche volto nuovo rispetto all'infrasettimanale. Dietro può tornare Golemic mentre in mediana Zanellato potrebbe dare il cambio a Cigarini

UDINESE-SAMPDORIA, domenica ore 15 Udinese, Gotti fa la conta (degli indisponibili) Più di un problema per i bianconeri a livello di formazione titolare. Contro la Samp mancherà ancora Arslan mentre Nuytinck, bloccato a poche ore dalla sfida col Napoli, potrebbe non recuperare per tempo. In lista infortunati è finito anche De Maio. Restano di fatto solo Becao, Bonifazi e Samir a meno di non arretrare Stryger Larsen. A sinistra Ouwejan va verso una maglia da titolare mentre davanti non è escluso che Llorente possa entrare in ballottaggio per un posto in squadra. Attenzione anche a possibili volti nuovi: Palumbo e Micin su tutti Sampdoria, differenziato per tre Dopo il pareggio contro lo Spezia sul campo d'allenamento di sono stati programmi parzialmente differenziati per Thorsby e Colley mentre Adrien Silva ha lavorato in palestra. Escludendo il portoghese, gli altri dovrebbero aggregarsi al gruppo dei convocati per Udine ma ciò non vuol dire titolarità sicura. Dietro c'è quindi spazio per il duo Tonelli-Yoshida mentre in mediana ci sono diverse soluzioni con Verre (come mercoledì), Damsgaard o Askildsen. In attacco invece Keita dovrebbe spuntarla e ottenere una maglia da titolare

PARMA-SASSUOLO, domenica ore 18 Parma, nuova formazione in vista per D'Aversa Il Parma di fine stagione ruota spesso e volentieri e potrebbe addirittura presentare giovani interessanti dal primo minuto (come ad esempio Chaka Traore). In difesa si candidano Laurini e Bani. Davanti potrebbe toccare a Cornelius mentre Grassi prova a dire la sua in mezzo. Attenzione anche all'opzione che prevede Hernani alto nel tridente. D'Aversa, come detto, può stupire i vari fantallenatori in queste ultime giornate Sassuolo, Djuricic in rampa di lancio. Caputo ancora out? La squadra di De Zerbi è ancora alla caccia di un posto in Europa e sper di approfittare di una Roma con la 'grana' Derby. In attacco Raspadori pare non fermarsi più ed è difficile in questo momento rinunciare al gioiellino azzurro. Sia Caputo che Defrel, al momento, se ne faranno una ragione. Nel trio di trequartisti possibile il rientro di Djuricic ma resta da capire se al posto di Boga o di Traoré. In mediana si candida Lopez. Dietro possibile rientro nell'XI titolare di Rogerio

MILAN-CAGLIARI, domenica ore 20:45 Milan, un solo cambio rispetto al Toro? Forte del 7-0 al Torino, Pioli pensa di confermare quasi in blocco l’undici di partenza visto mercoledì sera. Leao quindi viaggia verso una nuova panchina mentre dietro, a meno di rotazioni dovute a eccessiva stanchezza, sarà ancora Romagnoli l’escluso. L’unico cambio in vista riguarda la trequarti. Sulla destra infatti c’è il rientro di Saelemaekers dalla squalifica. Il belga è fresco e riposato e può tranquillamente vincere la sfida diretta con Castillejo Cagliari, Semplici torna a 3 Dopo aver schierato i suoi con una inedita linea a 4 difensiva, Semplici può tornare all'antico con il Milan. Difesa a 3 ma qualche correttivo in mediana. Davanti Pavoletti è favoritissimo con Joao Pedro e Nainggolan alle sue spalle. Sulla corsia destra proto Zappa con Nandez quindi che agirà da interno e panchina sia per Deiola che per Duncan. In difesa trio composto da Ceppitelli, Godin e Carboni