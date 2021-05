Soriano, Bologna: "Dobbiamo entrare con l’atteggiamento giusto. Anche loro non passano un buon momento e anche loro saranno duri in campo. Non dovremo essere da meno e cercare di fare gol con la nostra qualità, e fare tre punti. Voglio sicuramente segnare il mio decimo gol, che sarebbe il record, e cercherò di dare il mio contributo. Io il miglior centrocampista italiano? Se faccio gol e assist sono contento. Non lo so, cerco di fare il mio e dare il massimo, è il mio compito. Sono contento Mancini abbia rinnovato, all’Europeo ci credo, passa tutto dal Bologna e cerco di dare il massimo per una società che mi ha dato tanto, se sarò bravo verrò chiamato”