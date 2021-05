L'allenatore dello Spezia dopo la vittoria sul Toro che vale l'aritmetica salvezza: "Abbiamo vissuto una cessione societaria nel mezzo del mercato, aver mantenuto al A è fondamentale. Il futuro? Per me è come se fosse arrivata una società nuova, vediamo che intenzioni avranno. A Spezia si sta bene"

Lo Spezia è salvo. Certa la permanenza in A dopo il poker al Toro. Felicissimo Italiano, che ha analizzato la stagione e le difficoltà nel post partita a Sky: "Abbiamo vissuto una cessione societaria nel mezzo del mercato, dove al squadra poteva anche essere rinforzata, ma questo non si è potuto fare, a parte l'arrivo di Saponara che comunque non c'è stato per tanto tempo. Ma tutto ciò non è stato solo un dettaglio, è stata una difficoltà da aggiungere alle altre - ha detto l'allenatore -. La società, si vede, è fatta da persone appassionate, anche loro aspettavano il verdetto finale, le categorie sono importanti e aver mantenuto al A è fondamentale. Vedremo ora quali sono i programmi e cercheremo di chiarirci".