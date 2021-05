Vera e propria sfida salvezza al Picco, con Spezia e Torino appaiate in classifica a 35 punti (granata con una gara in meno). Italiano sceglie Nzola al centro dell'attacco, con Saponara e Agudelo ai lati. In mezzo al campo la spunta Ricci. Nicola ritrova Belotti dal 1', affiancato da Sanabria. Lukic e non Verdi a centrocampo, in difesa recuperano Izzo e Nkoulou. Diretta su Sky Sport 253. Disponibile su Sky Go, anche in HD

