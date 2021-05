L'allenatore dopo il ko contro lo Spezia: "Avevamo riaperto la partita ma poi è subentrata un po' di frenesia. Ora non c'è tempo per parlare, serve l'ultimo sforzo. Dobbiamo tornare ad essere sereni nel giocare. Non serve tirare fuori energie nervose in più, ma gestirle meglio"

"Stiamo sicuramente pagando qualcosa in termini di emotività. Abbiamo fatto tanto per arrivare fin qui, e vorremmo chiuderla subito". A dirlo è Davide Nicola nel post partita del ko contro lo Spezia. Tutto ancora in bilico in chiave salvezza per il Toro. "È un peccato - ha proseguito Nicola -, perché nonostante il primo tempo fossimo partiti male, e c'era da aspettarselo, nel secondo avevamo riaperto tutto. Poi è subentrata un po' di frenesia. Ora non c'è tempo per parlare, serve l'ultimo sforzo. Abbiamo ancora due occasioni, cercheremo di dare il meglio per arrivare a una salvezza che nei numeri meritiamo".