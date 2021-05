Stellini: "Episodi evidenti, inutile commentare"

"A noi interessava venire qui e dimostrare di essere la squadra più forte. Abbiamo provato a vincere la partita, non ce l’abbiamo fatta ma siamo contenti della prestazione messa in campo. Rimane la gioia di aver vinto uno scudetto". Esordisce così Stellini, vice di Antonio Conte, al termine di Juventus-Inter vinta per 3-2 dai bianconeri. Una gara dove ci sono stati diversi episodi che hanno fatto e faranno discutere: "Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti, per noi era importante scendere in campo dimostrando serenità e voglia di vincere. La squadra ha fatto quello che doveva, hanno giocato un’ottima gara, al di là degli episodi. Non voglio venire qui e discutere di episodi, anche perché sono chiari ed evidenti, inutile anche commentarli e non mi soffermo su uno in particolare, sarebbe riduttivo", ha proseguito il vice allenatore dell’Inter.