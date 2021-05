Prima della partita, le parole di Joe Barone (gm Fiorentina), ricordando che invece il Napoli è ancora in silenzio stampa: "La nostra stagione? Dateci tempo, come nuova proprietà siamo qui da due anni ma abbiamo già imparato tanto sul calcio italiano e anche dato tanto. Vlahovic accostato ad altre squadre? Come ha sentito dire in settimana 'è come quando hai la moglie bella e la guardano tutti'..."