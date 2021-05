Pioli: "Senza Champions? Non sarebbe fallimento"

Il Milan fallisce il match point per la qualificazione in Champions League, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Cagliari. I rossoneri hanno ora un solo punto di vantaggio sulla Juventus e si giocheranno tutto all'ultima giornata, nella difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Questo il commento di Stefano Pioli: "È inutile pensare a quel che potevamo fare – le sue parole a Sky Sport - Certamente non è stata la nostra serata migliore, il ritmo e la qualità non erano all'altezza delle ultime gare. Era la partita della vita contro la Juve, così come contro il Torino, e lo sarà anche contro l'Atalanta. Il cerchio si chiuderà sicuramente lì, perché è l'ultima partita e quella decisiva. Ma quello che abbiamo fatto di buono resta. L'avversario è forte, l'unico che nella mia gestione ancora non sono riuscito a battere, dovremo riuscire a farlo. La valutazione finale cambierebbe senza Champions, non arrivare tra le prime quattro sarebbe sicuramente una delusione dal punto di vista del risultato personale, del club e dei giocatori. Ma non sarebbe un fallimento, perché abbiamo creato le basi per un Milan vincente. Però i giudizi vanno dati alla fine, perché cambierebbero in caso di mancata qualificazione in Champions".